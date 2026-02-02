Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o nálezu motocyklu
Č. j. KRPT-274168-21/ČJ-2024-070718 - Yamaha R6, modré barvy, VIN JYARJ031000032237
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Městské ředitelství policie Ostrava
obvodní oddělení Slezská Ostrava
Bohumínská 65
710 00 Ostrava
Č. j. KRPT-274168-21/ČJ-2024-070718 Ostrava 28. ledna 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o nálezu motocyklu Yamaha R6, modré barvy, VIN JYARJ031000032237
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Slezská Ostrava, Bohumínská 65, 710 00 Ostrava, věci pod č.j. KRPT-KRPT-274168/ČJ-2024-070718
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: oprávněný majitel, o možnosti převzetí následujícího nálezu motocyklu:
Motorové vozidlo zn. Yamaha R6, modré barvy RZ: AY37831, VIN: JYARJ031000032237 Výrobce: Typ: Kategorie: L3 - jednostopá vozidla Objem/výkon: 600 cm3 / 88 kW
Oznámení o nálezu motocyklu je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť poslední zjištěný majitel Piciini Alessandro, roč. 1967, Italia na výzvu k vyzvednutí nereaguje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, nemá k dispozici jinou možnost jak současného majitele dohledat.
Majitel motocyklu Yamaha R6, modré barvy, VIN JYARJ031000032237, nechť pro vyzvednutí kontaktuje Obvodní oddělení Slezská Ostrava, Bohumínská 65, 710 00 Ostrava a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Bc. Veronika Klegová, tel. 974725651, mail: veronika.klegova@pcr.cz, cz. ISDS : n5hai7v.
nprap. Bc. Veronika Klegová npor. David Cedivoda, DiS
vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 02.02.2026
Sejmuto dne: 03.03.2026