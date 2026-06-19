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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnosti

Č. j.  KRPT-31830-24/ČJ-2026-070026-SV 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

odbor cizinecké policie

oddělení pobytových agend

Milíčova 20, 702 00 Ostrava

Č. j.  KRPT-31830-24/ČJ-2026-070026-SV

Ostrava 19. června 2026

Počet stran: 1
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytových agend, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci správního řízení s paní: Svitlana KOVACH, nar. 29.05.2004, st. přísl. Ukrajina, neznámého pobytu

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzetí následující písemnosti:

Vyrozumění o překvalifikaci řízení ze dne 17.06.2026 vedené pod č. j. KRPT-31830-22/ČJ-2026-070026-SV, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem cizinecké policie, oddělením pobytových agend.

Usnesení o seznámení se s podklady ze dne 19.06.2026 vedené pod č. j. KRPT-31830-23/ČJ-2026-070026-SV, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem cizinecké policie, oddělením pobytových agend.

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat, jelikož není známa adresa pobytu v ČR.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

Adresát má možnost vyzvednout si písemnosti na odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend, na adrese: Milíčova 20, Ostrava, tel. 974 721 876.

                                                                            

Vyvěšeno dne: 19.06.2026
Svěšeno dne: 04.07.2026

nprap. Veronika Kampfová

vrchní inspektor

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