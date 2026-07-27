Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnosti - Svitlana KOVACH
Č. j. KRPT-31830-27/ČJ-2026-070026-SV
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor cizinecké policie
oddělení pobytových agend
Milíčova 20, 702 00 Ostrava
Č. j. KRPT-31830-27/ČJ-2026-070026-SV Ostrava 27.07.2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytových agend, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci správního řízení s paní: Svitlana KOVACH, nar. 29.05.2004, st. přísl. Ukrajina, neznámého pobytu
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následujících písemností:
Rozhodnutí o povinnosti opustit území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace ze dne 27.07.2026 vedené pod č. j. KRPT-31830-25/ČJ-2026-070026-SV, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem cizinecké policie, oddělením pobytových agend.
Rozhodnutí o povinnosti nahradit náklady řízení, spojené s řízením o povinnosti opustit území členských států Evropské unie a smluvních států ze dne 27.07.2026 vedené pod č. j. KRPT-31830-26/ČJ-2026-070026-SV, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem cizinecké policie, oddělením pobytových agend.
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat, jelikož není známa adresa pobytu v ČR.
Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
Adresát má možnost vyzvednout si písemnosti na odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend, na adrese: Milíčova 20, Ostrava, tel. 974 721 876.
Vyvěšeno dne 27.07.2026
Sejmuto dne 11.08.2026 nprap. Veronika Kampfová
vrchní inspektor