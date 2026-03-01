Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnosti - Štěpán ZAJÍČEK
Č. j. KRPT-310491-57/TČ-2025-070721
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Ostrava
obvodní oddělení Poruba 2
Heyrovského 9
708 00 Ostrava Poruba
Č. j. KRPT-310491-57/TČ-2025-070721 Ostrava Poruba 5. března 2026
Počet stran: 2
Veřejná vyhláška
o oznámení o možnosti převzetí písemností
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, MŘ Ostrava, obvodní oddělení Ostrava-Poruba 2 oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě: Štěpán ZAJÍČEK, nar. 08.07.1996 v Opava, trv. bytem nám. Republiky č. p. 762, 742 13 Studénka-Butovice,
možnost převzetí písemností:
1. Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu ze dne 26.1.2026 evidované pod č.j. KRPT-3104991-46/TČ-2025-070721,
vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, MŘ Ostrava, obvodním oddělením Ostrava-Poruba 2, ve věci vydání zajištěných dokladů na jméno Libor Gebauer,
2. Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu ze dne 26.1.2026, evidované pod č.j. KRPT-3104991-48/TČ-2025-070721,
vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, MŘ Ostrava, obvodním oddělením Ostrava-Poruba 2, ve věci vydání zajištěného občanského průkazu na jméno Libor Gebauer.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť není známa žádná doručovací adresa, kde by se výše jmenovaný fakticky mohl zdržovat.
Adresát si může písemnosti vyzvednout na Policii České republiky, obvodním oddělení Ostrava-Poruba 2, ul. Heyrovského 9, 708 00 Ostrava-Poruba, a to každý den nepřetržitě do 10-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt: prap. Lenka Svobodová, tel.: 974727601, e-mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz.
Vyvěšeno dne: 05.03.2026
Sejmuto dne: 16.03.2026
prap. Lenka Svobodová
inspektor