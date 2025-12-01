Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Zuzana Husáková

Č. j. KRPT-186088/TČ-2024-070481 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 3
741 01 Nový Jičín

Č. j. KRPT-186088/TČ-2024-070481                                                                                                                        Nový Jičín 19.12.2025
                                                                                                                                                                                  Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
  o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-186088/TČ-2024-070481:

                                                                                                   oznamuje

     podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě  Zuzana Husáková, nar. 21.9.1993  možnost převzetí následujících písemnosti:

     Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 4.11.2025 vedeném pod č. j. KRPT-186088-126/TČ-2024-070481 ve věci uložení fin. prostředku do úschovy Okresního soudu Nový Jičín.  Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.

     Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně ulice Divadelní 3 Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Zpracoval:                                                                                                                                                      por. Bc. Barbora Krištofová
                                                                                                                                                                                       komisař
                                                                                                                                                                               Tel.: 974 735 484

Vyvěšeno dne: 19.12.2025
Sejmuto dne: 29.12.2025

