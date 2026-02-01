Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Yakob Harizan TOKOV
Č. j. KRPT-232415-47/TČ-2025-070773
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Ostrava
3. oddělení obecné kriminality
Dr. Martínka 1408/14, 700 30 Ostrava
Č. j. KRPT-232415-47/TČ-2025-070773 Ostrava 6. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, 3. oddělení obecné kriminality, Dr. Martínka 1408/14, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, v trestní věci pod sp. zn. KRPT-232415/TČ-2025-070773
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
osobě: Yakob Harizan TOKOV, nar. 2. 8. 1991, st. přísl. BGR, trv. bytem Kukusch 7, 362 25 Sofie, Bulharsko, možnost převzetí následující písemnosti:
usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu vydané dne 12. 9. 2025 pod č. j. KRPT-232415-14/TČ-2025-070773, vydané 3. oddělením obecné kriminality, Městské ředitelství policie Ostrava, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán 3. OOK, MŘP Ostrava nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na 3. oddělení obecné kriminality, MŘ Ostrava, Dr. Martínka 1408/14, 700 30 Ostrava, každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin, a to po dobu 10 dní, počínaje dnem 9. 2. 2026. Kontaktní telefon 974 726 312.
por. Bc. Petr Položany
komisař
Vyvěšeno dne: 09.02.2026
Sejmuto dne: 19.02.2026