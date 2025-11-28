Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost Vusal MAMMADOV

Č. j. KRPT-39049-45/ČJ-2024-070022 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

odbor cizinecké policie

oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek

                                                                                      Mosty u Jablunkova 27. listopadu 2025

                                                                                      Počet stran: 1
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                                                          oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. h) zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci správního řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace (dále jen členských států EU a smluvních zemí) dle ust. § 119 odst. 1 písm. b) bod 3, §119 odst. 1 písm. b) bod 4 zák. č. 326/1999 Sb. s panem Vusal MAMMADOV, nar. 17.03.1989, st. přísl. AZE, trv. bytem Puskin 16/1, Gence, Ázerbájdžán

 oznamuje

                                                              podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

                                                                                  možnost převzetí následující písemnosti: 

Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 27.11.2025 vedené pod č.j.: KRPT-39049-44/ČJ-2024-070022, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem cizinecké policie, oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek – Místek, pracoviště Mosty u Jablunkova. Tato písemnost je adresována shora uvedenému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

 Adresát  má možnost si písemnost vyzvednout  na Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, na adrese: Beskydská 2061, Frýdek - Místek, tel. 974 721 831.

Vyvěšeno dne:  28.11.2025

Svěšeno dne :  13.12.2025

nprap. Ing. Jindřich Beiger

vrchní inspektor

oprávněná úřední osoba


schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

Č. j. KRPT-39049-45/ČJ-2024-070022

Mosty u Jablunkova 27. listopadu 2025

Počet stran: 1
 

