Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Volodymyr BODNAR

Č. j. KRPT-275703-66/TČ-2023-070471 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Oddělení obecné kriminality
Svatopluka Čecha 1217/9, 741 01 Nový Jičín

Č. j. KRPT-275703-66/TČ-2023-070471                                                                                                        Nový Jičín 15. října 2025
                                                                                                                                                                        Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOK SKPV Nový Jičín v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPT-275703/TČ-2023-070471:                                                                                                 

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Volodymyr BODNAR, nar. 19.05.1980 možnost převzetí následující písemnosti:

            Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 15.10.2025 vedeném pod č. j. KRPT-275703-64/TČ-2023-070471 ve věci zrušení zajištění finančních prostředků. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť v současné době není známo, kde se jmenovaný fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.

            Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení obecné kriminality Policie ČR ÚO Nový Jičín, na adrese ul. Svatopluka Čecha 1727/11, Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.


                                                                                                                                                                            por. Mgr. Josef Daněk
                                                                                                                                                                                        komisař
                                                                                                                                                                                 tel: 974735446
 

Vyvěšeno dne: 15.10.2025
Sejmuto dne: 25.10.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 