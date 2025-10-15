Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Volodymyr BODNAR
Č. j. KRPT-275703-66/TČ-2023-070471
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Oddělení obecné kriminality
Svatopluka Čecha 1217/9, 741 01 Nový Jičín
Č. j. KRPT-275703-66/TČ-2023-070471 Nový Jičín 15. října 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOK SKPV Nový Jičín v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPT-275703/TČ-2023-070471:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Volodymyr BODNAR, nar. 19.05.1980 možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 15.10.2025 vedeném pod č. j. KRPT-275703-64/TČ-2023-070471 ve věci zrušení zajištění finančních prostředků. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť v současné době není známo, kde se jmenovaný fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení obecné kriminality Policie ČR ÚO Nový Jičín, na adrese ul. Svatopluka Čecha 1727/11, Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Mgr. Josef Daněk
komisař
tel: 974735446
Vyvěšeno dne: 15.10.2025
Sejmuto dne: 25.10.2025