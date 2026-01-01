Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Vojtech BANDY

Č. j. KRPT-154175-21/TČ-2025-070481 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 879/3
741 11 Nový Jičín

Č. j. KRPT-154175-21/TČ-2025-070481                                                                                                         Nový Jičín 12. ledna 2026
                                                                                                                                                                         Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
 

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-154175/TČ-2025-070481:

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobám:

Vojtech BANDY, nar. 26.06.1982, st. přísl. SVK, doklad: ZC121606, trv. bytem Karla Čapka č. p. 260, 417 42 Krupka-Maršov, Česko

možnost převzetí následující písemnosti:

1) Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 22.srpna 2024  vedené pod č. j. KRPT-154180-9/TČ-2025-070481, sloučené do spisového materiálu KRPT-154175/TČ-2025-070481,  ve věci zajištění fin. prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť ke jmenovanému byly zjištěny adresy pobytu, kdy však na těch si písemnosti řádné nepřebírají a dle zjištění pol. orgánu se na těchto adresách již nezdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou další doručovací adresu jmenovaného, na které by bylo možno písemnost doručit.

Adresát si může písemnost vyzvednout u policejního orgánu SKPV OHK ÚO Nový Jičín, a to v Novém Jičíně ulice Divadelní 879/3, Nový Jičín, a to každý pracovní den v době od 7:30 hod do 14:30 hod, a to do 5 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.


                                                                                                                                                              nprap. Bc. Jan Vévoda
                                                                                                                                                                   vrchní inspektor
                                                                                                                                                                    tel: 974735347
                                                                                                                                                                jan.vevoda@pcr.cz
                                                                                                                                                                      DS:n5hai7v
Vyvěšeno dne: 13.01.2026
Sejmuto dne: 20.01.2026

