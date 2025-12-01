Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimíra ŠIKOVÁ

Č. j. KRPT-71945/TČ-2024-070471 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení obecné kriminality
Svatopluka Čecha 1217/9
741 11 Nový Jičín

Č. j. KRPT-71945/TČ-2024-070471                                                                                                             Nový Jičín 08.12.2025
                                                                                                                                                                     Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
  o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-71945/TČ-2024-070471:

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě  Vladimíra ŠIKOVÁ, nar. 16.12.1981 možnost převzetí následující písemnosti:

     Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 30.10.2025 vedeném pod č. j. KRPT-71945-136/TČ-2024-070471 ve věci zajištění finančních prostředku. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný se již nezdržuje na uvedené doručovací adrese a v současné době není známo, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.

     Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení obecné kriminality v Novém Jičíně ulice Svatopluka Čecha 1217/9 Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Zpracoval:                                                                                                                                             nprap. Kateřina Bocková
                                                                                                                                                                     vrchní inspektor
                                                                                                                                                                     tel.: 974735334

Vyvěšeno dne: 08.12.2025
Sejmuto dne: 18.12.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 