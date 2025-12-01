Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimíra ŠIKOVÁ
Č. j. KRPT-71945/TČ-2024-070471
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení obecné kriminality
Svatopluka Čecha 1217/9
741 11 Nový Jičín
Č. j. KRPT-71945/TČ-2024-070471 Nový Jičín 08.12.2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-71945/TČ-2024-070471:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Vladimíra ŠIKOVÁ, nar. 16.12.1981 možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 30.10.2025 vedeném pod č. j. KRPT-71945-136/TČ-2024-070471 ve věci zajištění finančních prostředku. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný se již nezdržuje na uvedené doručovací adrese a v současné době není známo, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení obecné kriminality v Novém Jičíně ulice Svatopluka Čecha 1217/9 Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Zpracoval: nprap. Kateřina Bocková
vrchní inspektor
tel.: 974735334
Vyvěšeno dne: 08.12.2025
Sejmuto dne: 18.12.2025