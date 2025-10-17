Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Viktoriia KOZACHOK

Č. j. KRPT-179033-55/TČ-2025-070416 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
obvodní oddělení Příbor
Masarykova 637, 742 58 Příbor

Č. j. KRPT-179033-55/TČ-2025-070416                                                                                                          Příbor 15. října 2025
                                                                                                                                                                          Počet stran: 1

Veřejná vyhláška
o oznámení o možnosti převzít písemnost
 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, obvodní oddělení Příbor

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě: Viktoriia KOZACHOK, nar. 13.10.2004 v OTYNIA, trv. bytem Zárybničná 2332/41, 141 00 Praha-Záběhlice, Česko

možnost převzetí písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 15.10.2025 evidované pod č.j. KRPT-179033-52/TČ-2025-070416

vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, obvodním oddělením Příbor, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť není známa žádná doručovací adresa, kde by se výše jmenovaný fakticky mohl zdržovat.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, obvodním oddělení Příbor, ul. Masarykova 637, 742 58 Příbor, a to každý pracovní den od 07:00 hodin do 15:00 hodin do 10-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt: nprap. Jaroslav Polášek, tel.: 974735751, e-mail: nj.oo.pribor@pcr.cz.


                                 prap. Jaroslav Polášek                                                                                            npor. Mgr. Michal Přívara
                                     vrchní inspektor                                                                                                         vedoucí oddělení
                                                                                                                                                            v z. npor. Mgr. Vlastislav Macek
                                                                                                                                                                    schváleno elektronicky

Vyvěšeno dne: 17.10.2025
Sejmuto dne: 28.10.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 