Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Veřejná vyhláška o oznámení o možnosti převzít písemnost - Viktor TARAN
Č. j. KRPT-220346-62/TČ-2025-070416
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
obvodní oddělení Příbor
Masarykova 637, 742 58 Příbor
Č. j. KRPT-220346-62/TČ-2025-070416 Příbor 5. února 2026
Veřejná vyhláška
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, obvodní oddělení Příbor
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě: Viktor TARAN, nar. 24.12.1997 v KOSIVSKA POLINA, trv. bytem Křenická 2254/9, 100 00 Praha-Strašnice, Česko
možnost převzetí písemností:
1. Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 30.8.2025 evidované pod č.j. KRPT-220346-19/TČ-2025-070411
vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, obvodním oddělením Frenštát pod Radhoštěm, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
2. Usnesení podle ustanovení § 80 trestního řádu ze dne 5.2.2026 evidované pod č.j. KRPT-220346-60/TČ-2025-070416.
vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, obvodním oddělením Příbor, ve věci vydání zajištěných finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť není známa žádná doručovací adresa, kde by se výše jmenovaný fakticky mohl zdržovat.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, obvodním oddělení Příbor, ul. Masarykova 637, 742 58 Příbor, a to každý pracovní den od 07:00 hodin do 15:00 hodin do 10-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt: nprap. Jaroslav Polášek, tel.: 974735751, e-mail: nj.oo.pribor@pcr.cz.
nprap. Jaroslav Polášek
vrchní inspektor
npor. Mgr. Michal Přívara
vedoucí oddělení
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 05.02.2026
Sejmuto dne: 16.02.2026