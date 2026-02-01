Policie České republiky  

Veřejná vyhláška o oznámení o možnosti převzít písemnost - Viktor TARAN

Č. j. KRPT-220346-62/TČ-2025-070416 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
obvodní oddělení Příbor
Masarykova 637, 742 58 Příbor

Č. j.  KRPT-220346-62/TČ-2025-070416                                                                                                    Příbor 5. února 2026

Veřejná vyhláška


o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, obvodní oddělení Příbor

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě: Viktor TARAN, nar. 24.12.1997 v KOSIVSKA POLINA, trv. bytem Křenická 2254/9, 100 00 Praha-Strašnice, Česko

možnost převzetí písemností:


1. Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 30.8.2025 evidované pod č.j. KRPT-220346-19/TČ-2025-070411

vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, obvodním oddělením Frenštát pod Radhoštěm, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

2. Usnesení podle ustanovení § 80 trestního řádu ze dne 5.2.2026 evidované pod č.j. KRPT-220346-60/TČ-2025-070416.

vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, obvodním oddělením Příbor, ve věci vydání zajištěných finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť není známa žádná doručovací adresa, kde by se výše jmenovaný fakticky mohl zdržovat.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, obvodním oddělení Příbor, ul. Masarykova 637, 742 58 Příbor, a to každý pracovní den od 07:00 hodin do 15:00 hodin do 10-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt: nprap. Jaroslav Polášek, tel.: 974735751, e-mail: nj.oo.pribor@pcr.cz.

nprap. Jaroslav Polášek
      vrchní inspektor

                                                                                                                                                            npor. Mgr. Michal Přívara
                                                                                                                                                                  vedoucí oddělení
                                                                                                                                                             podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne: 05.02.2026
Sejmuto dne: 16.02.2026

