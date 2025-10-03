Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Valentin ŠAMKO
Č. j. KRPT-202168-127/TČ-2025-070217
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Jablunkov
Nádražní 202, 739 91 Jablunkov
Č. j. KRPT-202168-127/TČ-2025-070217 Jablunkov 30. září 2025
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, v trestní věci pod č.j. KRPT-202168/TČ-2025-070217
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Valentin ŠAMKO, nar. 07.05.1973 v Jindřichův Hradec, trv. bytem Dobrovského č. p. 3, 377 01 Jindřichův Hradec-Jindřichův Hradec I, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 08.08.2025 vedené pod č.j. KRPT-202168-23/TČ-2025-070217, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná osoba neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Marek Kostelenec, tel. 974732751, mail: fm.oo.jablunkov@pcr.cz.
nprap. Marek Kostelenec
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 03.10.2025
Sejmuto dne: 14.10.2025