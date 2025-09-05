Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - uživatel telefonního čísla 603 432 057

Č. j. KRPT-251029-117/TČ-2024-070481 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 879/3, 741 11 Nový Jičín

Č. j. KRPT-251029-117/TČ-2024-070481                                                                                                          Nový Jičín 5. září 2025
                                                                                                                                                                           Počet stran: 1

VEŘEJNÁ   VYHLÁŠK A

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, Oddělení hospodářské kriminality

oznamuje

podle ust. § 64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu,

uživateli telefonního číslo 603 432 057, jež je vázáno k anonymní předplacené SIM kartě, jejíhož majitele se policejnímu orgánu nepodařilo ztotožnit, možnost převzetí následně uvedené písemnosti:

Usnesení dle ust. § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 05.09. 2025 vedeného pod č.j. KRPT-251029-116/TČ-2024-070481 a to ve věci uložení finančních prostředků v hodnotě 2 477,60 Kč,  jež byly v souladu s ust. § 79a odst. 1 tr. řádu zajištěny ve formě tzv.  "kreditu" na telefonním číslem 603 432 057, do úschovy Okresního soudu v Novém Jičíně.

            Písemnost je v souladu s ust. § 64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť totožnost oné osoby policejnímu orgánu není známa, díky čemuž na sebe ona osoba neuvedla žádnou doručovací adresu, na níž by se skutečně zdržovala.

            Výše uvedenou písemnost si adresát může vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality, tedy v Novém Jičíně na adrese Divadelní č.p. 879/3 a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.


                                                                                                                                                                            por. Bc. Adam Velart
                                                                                                                                                                                        komisař
                                                                                                                                                                               tel. 974 735 353
                                                                                                                                                                email:krpt.podatelna@policie.gov.cz
                                                                                                                                                                      id. dat. schránky: n5hai7v
 

Vyvěšeno dne: 05.09.2025
Sejmuto dne: 15.09.2025

