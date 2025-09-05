Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - uživatel telefonního čísla 603 432 057
Č. j. KRPT-251029-117/TČ-2024-070481
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 879/3, 741 11 Nový Jičín
Č. j. KRPT-251029-117/TČ-2024-070481 Nový Jičín 5. září 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠK A
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, Oddělení hospodářské kriminality
oznamuje
podle ust. § 64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
uživateli telefonního číslo 603 432 057, jež je vázáno k anonymní předplacené SIM kartě, jejíhož majitele se policejnímu orgánu nepodařilo ztotožnit, možnost převzetí následně uvedené písemnosti:
Usnesení dle ust. § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 05.09. 2025 vedeného pod č.j. KRPT-251029-116/TČ-2024-070481 a to ve věci uložení finančních prostředků v hodnotě 2 477,60 Kč, jež byly v souladu s ust. § 79a odst. 1 tr. řádu zajištěny ve formě tzv. "kreditu" na telefonním číslem 603 432 057, do úschovy Okresního soudu v Novém Jičíně.
Písemnost je v souladu s ust. § 64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť totožnost oné osoby policejnímu orgánu není známa, díky čemuž na sebe ona osoba neuvedla žádnou doručovací adresu, na níž by se skutečně zdržovala.
Výše uvedenou písemnost si adresát může vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality, tedy v Novém Jičíně na adrese Divadelní č.p. 879/3 a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Bc. Adam Velart
komisař
tel. 974 735 353
email:krpt.podatelna@policie.gov.cz
id. dat. schránky: n5hai7v
Vyvěšeno dne: 05.09.2025
Sejmuto dne: 15.09.2025