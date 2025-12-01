Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Tereza Plzáková

Č. j. KRPT-186088/TČ-2024-070481 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 3
741 01 Nový Jičín

Č. j. KRPT-186088/TČ-2024-070481       

                                                                                                                                               Nový Jičín 10.12.2025

                                                                                                                                                Počet stran: 1

                                                                                      VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                                                          o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-186088/TČ-2024-070481:

                                                                                                   oznamuje

     podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě  Tereza Plzáková, nar. 4.11.1985  možnost převzetí následujících písemnosti:

     Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 4.11.2025 vedeném pod č. j. KRPT-186088-126/TČ-2024-070481 ve věci uložení fin. prostředku do úschovy Okresního soudu Nový Jičín.  Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.

     Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně ulice Divadelní 3 Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Zpracoval:                                                                                                                         por. Bc. Barbora Krištofová
                                                                                                                                                          komisař
                                                                                                                                                    Tel.: 974 735 484

Vyvěšeno dne: 10.12.2025
Sejmuto dne: 20.12.2025

