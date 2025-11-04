Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Svitlana KUCHER

Č. j. KRPT-205152-42/TČ-2025-070221 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec

Č. j. KRPT-205152-42/TČ-2025-070221                                                                                                              Třinec 31. října 2025
                                                                                                                                                                              Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

     Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

     Osobě: Svitlana KUCHER (roz. HREBENIUKOVA), nar. 17.11.1985, st. přísl. UKR

možnost převzetí následující písemnosti: 

     Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 11.8.2025 vedené pod č.j. KRPT-205152-9/TČ-2025-070221

vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Třinec, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

     Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení  Třinec, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

     Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení policie České republiky Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Bc. Martin Szczotka, tel.: 974 742 678, mail: epodatelna.policie@pcr.cz


                                            prap. Bc. Martin Szczotka                                                                      npor. Mgr. Tomáš Lyčka
                                                         inspektor                                                                                        vedoucí oddělení
                                           datová schránka ID: n5hai7v
                                     email: krpt.podatelna@policie.gov.cz


Vyvěšeno dne: 04.11.2025
Sejmuto dne: 15.11.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 