Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Svitlana KUCHER
Č. j. KRPT-205152-42/TČ-2025-070221
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec
Č. j. KRPT-205152-42/TČ-2025-070221 Třinec 31. října 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Svitlana KUCHER (roz. HREBENIUKOVA), nar. 17.11.1985, st. přísl. UKR
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 11.8.2025 vedené pod č.j. KRPT-205152-9/TČ-2025-070221
vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Třinec, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení policie České republiky Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Bc. Martin Szczotka, tel.: 974 742 678, mail: epodatelna.policie@pcr.cz
prap. Bc. Martin Szczotka npor. Mgr. Tomáš Lyčka
inspektor vedoucí oddělení
datová schránka ID: n5hai7v
email: krpt.podatelna@policie.gov.cz
Vyvěšeno dne: 04.11.2025
Sejmuto dne: 15.11.2025