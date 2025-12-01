Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - STEIGER Petr
Č. j. KRPT-119611-26/TČ-2016-070214
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Frýdek-Místek
Hlavní 110
738 02 Frýdek-Místek
Č. j. KRPT-119611-26/TČ-2016-070214 Frýdek-Místek 5. prosince 2025
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek, ul. Hlavní 110, 798 01 Frýdek-Místek v trestní věci pod č.j. KRPT-119611/TČ-2016-070214
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
Osobě: STEIGER Petr nar. 05.02.1982, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 22.10.2025 vedené pod č.j.- KRPT-119611-21/TČ-2016-070214, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci vydání jízdního kola zn. MAXBIKE, výr. číslo FDML06474.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Frýdek-Místek na adrese ul. Hlavní 110, 798 01 Frýdek-Místek, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení a to ode dne 08.12.2025 do dne 19.12.2025. Kontakt prap. Ivan Došlík, tel. 974 732 651, mail: ivan.doslik@pcr.cz.
prap. Ivan Došlík
inspektor
974 732 671, 974 732 651
fm.oo.frydekmistek@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 08.12.2025
Sejmuto dne: 19.12.2025