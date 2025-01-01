Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Štefan BALÁŽ
Č. j. KRPT-224202-43/TČ-2025-070721
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Ostrava
obvodní oddělení Poruba 2
Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba
Ostrava Poruba 23. října 2025
Počet stran: 1
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, v trestní věci pod č.j. KRPT-179296/TČ-2025-070721
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Štefan BALÁŽ, nar. 18.07.1995 , možnost převzetí následující písemnosti :
1)Usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu ze dne 23.10.2025 vedené pod č. j. KRPT-224202-41/TČ-2025-070721, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, městským ředitelstvím policie Ostrava, obvodním oddělením Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, ve věci vydání zajištěných finančních prostředků z bankovního účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Ostrava Poruba 2, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Bc. Milan Doležel, tel. 974727601, mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz.
Vyvěšeno dne: 24. října 2025
Sejmuto dne: 4. listopadu 2025
prap. Jan Horňák DiS.
inspektor
974 727 601 krpt.podatelna@policie.gov.cz