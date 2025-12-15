Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Slawomir SOSULSKI
Č.j. KRPT-265821/ČJ-2025-0700CP
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost – Slawomir SOSULSKI
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor cizinecké Policie ČR Milíčova 20
OSTRAVA
Ostrava 15.12.2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor cizinecké policie ve správním řízení č.j.KRPT-265821/ČJ-2025-0700CP
OZNAMUJE
Podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
osobě: Slawomir SOSULSKI, nar. 26.09.2007
Možnost převzít písemnost Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí policejního orgánu o uložení blokové pokuty.
Písemnost je v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný fyzicky nepřevzal doručovanou písemnost na jím uvedené adrese trvalého pobytu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na odboru cizinecké policie v Ostravě, ul. Milíčova č. 20, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Vyvěšeno dne: 22.12.2025
Sejmuto dne: 07.01.2026
Vyřizuje : kpt. Petr Urbančík
Tel: 974 721 822