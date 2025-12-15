Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Slawomir SOSULSKI

Č.j. KRPT-265821/ČJ-2025-0700CP 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost – Slawomir SOSULSKI
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Odbor cizinecké Policie ČR Milíčova 20
OSTRAVA

                                                                                                                                                                     Ostrava 15.12.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor cizinecké policie ve správním řízení č.j.KRPT-265821/ČJ-2025-0700CP

OZNAMUJE

Podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

osobě: Slawomir SOSULSKI, nar. 26.09.2007

Možnost převzít písemnost Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí policejního orgánu o uložení blokové pokuty.

Písemnost je v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný fyzicky nepřevzal doručovanou písemnost na jím uvedené adrese trvalého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na odboru cizinecké policie v Ostravě, ul. Milíčova č. 20, a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne: 22.12.2025
Sejmuto dne: 07.01.2026

Vyřizuje : kpt. Petr Urbančík
                Tel: 974 721 822

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 