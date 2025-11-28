Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Simona KOLLARIKOVÁ
Č. j. KRPT-190440-36/TČ-2025-070214
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Frýdek-Místek
Hlavní 110
738 02 Frýdek-Místek
Č. j. KRPT-190440-36/TČ-2025-070214 Frýdek-Místek 27. listopadu 2025
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek, Hlavní 110, 738 02 Frýdek-Místek v trestní věci pod č.j. KRPT-190440/TČ-2025-070214
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního zákoníku
Osobě: Simona KOLLARIKOVÁ, nar. 31.08.1991, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 24.07.2025 vedené pod č.j. KRPT-190440/TČ-2025-070214, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajské ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Frýdek-Místek nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodním oddělení Frýdek-Místek na adrese Hlavní 110, 738 02 Frýdek-Místek, a to každý pracovní den od 07:00 - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Dominik Schwachula, tel. 974732651, mail: dominik.schwachula@pcr. cz.
prap. Dominik Schwachula
inspektor
Vyvěšeno dne: 28.11.2025
Sejmuto dne: 08.12.2025