Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Sakis DINOS

Č. j. KRPT-184128-372/TČ-2021-070781-ZK 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Ostrava
oddělení hospodářské kriminality
Na Hradbách 1500/22, 702 00 Ostrava

Č. j. KRPT-184128-372/TČ-2021-070781-ZK                                                                      Ostrava 16. března 2026

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA 
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, oddělení hospodářské kriminality

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád

osobě

Sakis DINOS, nar. 09.06.1987, st. přísl. GRC, trv. bytem Samou 38, Patra, Řecko, doručovací adresa Hasičská 551/52, Ostrava,

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f odstavce 1 a 3 trestního řádu ze dne 28.01.2026 vedené pod Č. j. KRPT-184128-370/TČ-2021-070781-ZK, vydané oddělením hospodářské kriminality, Městského ředitelství policie Ostrava ve věci zrušení zajištění věci, a to peněžních prostředků.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný na doručovací adrese nebydlí a neuvedl žádnou jinou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Městského ředitelství policie Ostrava, oddělení hospodářské kriminality, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality, Městského ředitelství policie Ostrava, Na Hradbách 1500/22, 702 00 Ostrava, a to každý pracovní den v době 07:00 hod.-14:30 hod. ode dne 17.03.2026 do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

                                                                                                                            por. Ing. Zdeněk Kozák
                                                                                                                                            komisař
                                                                                                                                     tel.: 974 725 497
                                                                                                                                   podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne: 17.03.2026
Sejmuto dne: 30.03.2026

