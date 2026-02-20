Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Roland HORVÁTH

Č. j. KRPT-309479-23/TČ-2025-070413 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
obvodní oddělení Kopřivnice
Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice

Č. j. KRPT-309479-23/TČ-2025-070413                                                                                                               Kopřivnice 20. února 2026
                                                                                                                                                                              Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice, Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice v trestní věci pod č.j. KRPT-309479/TČ-2025-070413

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,

Osobě: Roland HORVÁTH, nar. 28.10.1987, st. přísl. HUN, trv. bytem Szabadság Utca 11,9300 Csorna možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 30.10.2025 vedené pod č.j.-KRPT-309479-10/TČ-2025-070413, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, Obvodním oddělením Kopřivnice, ve věci  zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 361746182/0300.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný se  nenachází na adrese, kterou uvedl jako pobytovou a pro účely doručování a dále v rámci mezinárodní spolupráce nebyla zjištěna  nová doručovací adresa, kde se fakticky zdržuje a dále nebyl zjištěn na tuto osobu aktuální kontakt. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Kopřivnice na adrese Kopřivnice 370, 742 21 Kopřivnice, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Renata Bulová, tel. 974 735 731, mail: renata.bulova@pcr.cz.


                                                                                                                                                                 nprap. Renata Bulová
                                                                                                                                                                      vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 20.02.2026
Sejmuto  dne: 02.03.2026

