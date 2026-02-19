Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Robin Bartoš

Č. j. KRPT-235505/TČ-2025-070417 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Územní odbor Nový Jičín
Obvodní oddělení Studénka
Sjednocení 846
742 13 Studénka

Č. j. KRPT-235505/TČ-2025-070417                                                                                                                   Studénka 18.02.2025
                                                                                                                                                                             Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOP Studénka v trestním řízení č.j. KRPT-235505/TČ-2025-070417

Oznamuje
       podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Robin Bartoš, nar. 21.09.1990 možnost převzetí následující písemnosti:

                Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1a 3 tr. řádu ze dne 18.2.2026 vedené pod č.j. KRPT-235505-45/TČ-2025-070417, vydané Krajský ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, OOP Studénka ve věci zrušení zajištění fin. prostředků. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb. trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.

                Adresát si může písemnost vyzvednout na nejbližším obvodním oddělení policie České republiky a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.


Zpracoval: nprap. Břetislav Hegar
                      Tel: 974735761


Vyvěšeno dne: 19.02.2026
Sejmuto dne: 06.03.2026

