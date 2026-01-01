Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Veřejná vyhláška o oznámení o možnosti převzít písemnost - Pavlo USHKEVYCH
Č. j. KRPT-144809-54/TČ-2025-070416
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
obvodní oddělení Příbor
Masarykova 637, 742 58 Příbor
Č. j. KRPT-144809-54/TČ-2025-070416 Příbor 10. ledna 2026
Počet stran: 1
Veřejná vyhláška
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, obvodní oddělení Příbor
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě: Pavlo USHKEVYCH, nar. 23.09.1997 v ZDOLBUNIV, trv. bytem Horní náměstí č. p. 251, 250 70 Odolena Voda, Česko
možnost převzetí písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 11.12.2025 evidované pod č.j. KRPT-144809-51/TČ-2025-070416
vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, obvodním oddělením Příbor, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona číslo 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť není známa žádná doručovací adresa, kde by se výše jmenovaný fakticky mohl zdržovat.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, obvodním oddělení Příbor, ul. Masarykova 637, 742 58 Příbor, a to každý pracovní den od 07:00 hodin do 15:00 hodin do 10-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt: nprap. Jaroslav Polášek, tel.: 974735751, e-mail: nj.oo.pribor@pcr.cz.
nprap. Jaroslav Polášek npor. Mgr. Michal Přívara
vrchní inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 13.01.2026
Sejmuto dne: 24.01.2026