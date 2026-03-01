Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Ozodjon ABDUKAKHKHOROV

Č. j. KRPT-57269-40/ČJ-2024-070022 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor cizinecké policie
oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek
Detašované pracoviště
MOSTY U JABLUNKOVA
Mosty u Jablunkova č.515
739 98

Č. j. KRPT-57269-40/ČJ-2024-070022                                                                            Mosty u Jablunkova 10. března 2026

                                      VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA                                             
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. h) zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci správního řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace (dále jen členských států EU a smluvních zemí) dle ust. § 119 odst. 1 písm. b) bod 4 zák. č. 326/1999 Sb. s panem Ozodjon ABDUKAKHKHOROV, nar. 29.10.2002, st. přísl. UZB, trv. bytem Shoxruxmirzo 16, Samarkant, Samarkantská oblast, Uzbekistán

 oznamuje

                                                      podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

                                                                                 možnost převzetí následující písemnosti: 

 Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 10.03.2026 vedené pod č.j.: KRPT-57269-39/ČJ-2024-070022, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem cizinecké policie, oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek – Místek, pracoviště Mosty u Jablunkova. Tato písemnost je adresována shora uvedenému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

Adresát  má možnost si písemnost vyzvednout  na Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, na adrese: Beskydská 2061, Frýdek - Místek, tel. 974 721 831.

                                                                                                                                       nprap. Martina Tomšů
                                                                                                                                            vrchní inspektor
                                                                                                                                     schváleno elektronicky
                                                                                                                  (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
                                                                                                                         podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

Vyvěšeno dne: 11.03.2026
Svěšeno dne :  26.03.2026

