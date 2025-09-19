Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Nataliia LUKINA
Č. j. KRPT-125231-64/TČ-2024-070481
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 879/3, 741 11 Nový Jičín
Č. j. KRPT-125231-64/TČ-2024-070481 Nový Jičín 18. září 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-125231/TČ-2024-070481:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Nataliia LUKINA, nar. 20.09.1985,
možnost převzetí následujících písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 09.05.2024 vedeném pod č. j. KRPT-125231-6/TČ-2024-070082, ve věci zajištění finančních prostředků a dále usnesení podle § 80 odst. 1 trestního řádu ze dne 17.09.2025 vedené pod č.j.: KRPT-125231-62/TČ-2024-040781. Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně ulice Divadelní 879/3, 741 01 Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
nprap. Milan Walek
vrchní inspektor
tel.: 974 735 350
email: nj.ohk@pcr.cz
ID DS: n5hai7v
Vyvěšeno dne: 19.09.2025
Sejmuto dne: 29.09.2025