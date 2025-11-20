Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Mykhailo HYZHKO
Č. j. KRPT-210184-35/TČ-2025-070217
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Jablunkov
Nádražní 202, 739 91 Jablunkov
Č. j. KRPT-210184-35/TČ-2025-070217 Jablunkov 18. listopadu 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, v trestní věci pod č.j. KRPT-210184/TČ-2025-070217
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Mykhailo HYZHKO, nar. 03.10.2006 v VINNYCJA, trv. bytem Nedokončená č. p. 1609, 198 00 Praha-Kyje, Česko možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 tr. řádu ze dne 11.10.2025 vedené pod č.j. KRPT-210184-25/TČ-2025-070217, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Marian Kohut, tel. 974732751, mail: fm.oo.jablunkov@pcr.cz.
prap. Marian Kohut
inspektor
Vyvěšeno dne: 20.11.2025
Sejmuto dne: 02.12.2025