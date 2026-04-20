Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Miroslav HARANG

Č. j. KRPT-40578-44/TČ-2026-070217 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Jablunkov
Nádražní 202, 739 91 Jablunkov

Č. j.  KRPT-40578-44/TČ-2026-070217                                                                          Jablunkov 16. dubna 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 o oznámení o možnosti převzít písemnost

 Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, v trestní věci pod č.j. KRPT-40578/TČ-2026-070217

oznamuje

 podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

Osobě: Miroslav HARANG, nar. 28.12.1981 v Praha 2, svobodný, doklad: 214704692, trv. bytem Na bělidle 436/38, 150 00 Praha-Smíchov, možnost převzetí následující písemnosti: 

Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1, 3 tr. řádu ze dne 11.02.2026 vedené pod č.j. KRPT-40578-14/TČ-2026-070217, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Jablunkov, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná osoba neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.

Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Marek Kostelenec, tel. 974732751, mail: fm.oo.jablunkov@pcr.cz. 

                                                                                                                                     nprap. Marek Kostelenec
                                                                                                                                               vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 20.04.2026
Sejmuto dne: 01.05.2026

