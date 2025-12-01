Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Prokop
Č. j. KRPT-186088/TČ-2024-070481
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 3
741 01 Nový Jičín
Č. j. KRPT-186088/TČ-2024-070481 Nový Jičín 16.12.2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-186088/TČ-2024-070481:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Martin Prokop, nar. 8.5.2005 možnost převzetí následujících písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 4.11.2025 vedeném pod č. j. KRPT-186088-126/TČ-2024-070481 ve věci uložení fin. prostředku do úschovy Okresního soudu Nový Jičín. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně ulice Divadelní 3 Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Zpracoval: por. Bc. Barbora Krištofová
komisař
Tel.: 974 735 484
Vyvěšeno dne: 17.12.2025
Sejmuto dne: 27.12.2025