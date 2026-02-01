Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Luan ROSA

Č. j. KRPT-256151-46/TČ-2025-070214 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-256151-46/TČ-2025-070214                                                                                   Frýdek-Místek 3. února 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek, Hlavní 110, 738 01 Frýdek-Místek v trestní věci pod č.j. KRPT-256151-13/TČ-2025-070281

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,

Osobě: Luan ROSA roč. 2006, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 09.10.2025 vedené pod č.j.- KRPT-256151-13/TČ-2025-070281, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Oddělení hospodářské kriminality, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Frýdek-Místek na adrese Frýdek-Místek, Hlavní 110, 738 01 a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Ondřej Krutil , tel. 974 732 667, mail: ondrej.krutil@pcr.cz.

nprap. Bc. Ondřej Krutil
      vrchní inspektor

                                                                                                                                                            npor. Bc. Libor Staníček
                                                                                                                                                                  vedoucí oddělení

                                                                                                                                                              z r. ppor. Jan Vyzina
                                                                                                                                                             podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne: 04.02.2026 
Sejmuto dne: 15.02.2026

