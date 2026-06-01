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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost, Krzysztof Jakub GLOWACKI

Č. j. KRPT-241875-63/TČ-2025-070221 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec Frýdecká 848, 739 61 Třinec

Třinec 3. června 2026
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád

Osobě: Krzysztof Jakub GLOWACKI, nar. 06.01.1997, st. přísl. POL

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f trestního řádu ze dne 16.4.2026 vedené pod č.j. KRPT-241875-58/TČ-2025-070221 vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Třinec ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení policie České republiky Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Bc. Martin Szczotka, tel.: 974 742 678, mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz.

Vyvěšeno dne 4.6.2026

Sejmuto dne 15.6.2026

  prap. Bc. Martin Szczotka                                                                                                                        npor. Mgr. Tomáš Lyčka

            inspektor                                                                                                                                              vedoucí oddělení

datová schránka ID: n5hai7v                                                                                                                    v z. npor. Bc. David Kaleta

mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz                                                                                                         

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