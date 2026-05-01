VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Kristýna Bandová

Č. j. KRPT-43733-56/TČ-2026-070213 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Nošovice
Nošovice 155, 739 51 Nošovice

Č. j. KRPT-43733-56/TČ-2026-070213                                                                                                                   Nošovice 19. května 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice, Nošovice 155, 739 51 Nošovice v trestní věci pod č.j. KRPT-43733/TČ-2026-070213

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

Osobě: Kristýna Bandová, nar. 07.09.2000, bytem K výtopně 1224/4, 156 00 Praha-Zbraslav, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 tr. řádu ze dne 15.04.2026 vedené pod č.j.- KRPT-43733-45/TČ-2026-070213, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Nošovice, ve věci vydání finančních prostředků.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Nošovice na adrese Nošovice 155, 739 51 Nošovice, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.


                                                                                                                                                            nprap. Kristýna Rzymanová
                                                                                                                                                                   vrchní inspektor
                                                                                                                                                         tel.: 974 732 711, 974 732 720
                                                                                                                                                    e-mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz
                                                                                                                                                          datová schránka: ID n5hai7v
 

Vyvěšeno dne: 19.05.2026
Sejmuto dne: 29.05.2026

