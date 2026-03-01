Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Kristina LAKATOŠOVÁ
Č. j. KRPT-230346-89/TČ-2025-070413
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
obvodní oddělení Kopřivnice
Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice
Č. j. KRPT-230346-89/TČ-2025-070413 Kopřivnice 13. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost.
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice, Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice v trestní věci pod č.j. KRPT-230346/TČ-2025-070413
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
Osobě: Kristina LAKATOŠOVÁ, nar. 23.08.1977 v Městec Králové, trv. bytem Masarykovo nám. č. p. 78, 289 11 Pečky možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1,3 tr. řádu ze dne 13.02.2026 vedené pod č.j.- KRPT-230346-85/TČ-2025-070413, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, Obvodním oddělením Kopřivnice, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků z bankovního účtu č. 9505671118/6363.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Kopřivnice na adrese Kopřivnice 370, 742 21 Kopřivnice, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Kontakt nprap. Josef Bohumínský tel. 974 735 780, email: Josef.Bohuminsky@pcr.cz
nprap. Josef Bohumínský
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne : 17.03.2026
Sejmuto dne: 27.03.2026