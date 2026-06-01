Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost, Kristián Pulko
Č. j. KRPT-42850-50/TČ-2026-070217
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Jablunkov
Nádražní 202, 739 91 Jablunkov
Č. j. KRPT-42850-50/TČ-2026-070217 Jablunkov 2. června 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, v trestní věci pod č.j. KRPT-42850/TČ-2026-070217.
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Kristián Pulko nar. 23.04.2006 trvalá adresa: 252, 07205 Bracovce, Slovenská republika, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 13.02.2026 vedené pod č.j. KRPT 42850/TČ-2026-070217, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná osoba neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje na území ČR. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Jablunkov nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Jablunkov, Nádražní 202, Jablunkov, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Marek Czeczotka, tel. 974732751, mail: fm.oo.jablunkov@pcr.cz.
Vyvěšeno dne: 05.06.2026
Sejmuto dne: 16.06.2026
prap. Marek Czeczotka
inspektor npor. Mgr. Lukáš Kaluža
vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. Roman Kantor