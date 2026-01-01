Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Veřejná vyhláška o oznámení o možnosti převzít písemnost - Karolína CHEJLAVOVÁ
Č. j. KRPT-197035-31/TČ-2025-070214
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Frýdek-Místek
Hlavní 110
738 02 Frýdek-Místek
Č. j. KRPT-197035-31/TČ-2025-070214 Frýdek-Místek 13. ledna 2026
Počet stran: 2
Veřejná vyhláška
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Frýdek-Místek, Hlavní 110, 738 01 Frýdek-Místek v trestní věci pod č.j. KRPT-197035/TČ-2025-070214
oznamuje
podle ust. §64 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
Osobě Karolína CHEJLAVOVÁ, nar. 11.03.2002, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 04.08.2025 vedené pod č.j.- KRPT-197035/TČ-2025-070214, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť není známá žádná doručovací adresa, kde se jmenovaná fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Policie Frýdek-Místek na adrese ul. Hlavní 110, 738 01 Frýdek-Místek, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Marek Šnyta, tel. 974 732 651, mail: marek.snyta@pcr.cz.
prap. Marek Šnyta
inspektor
Vyvěšeno dne: 13.01.2026
Sejmuto dne: 27.01.2026