VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Jozsef BALOGH

Č. j. KRPT-232415-51/TČ-2025-070773 Ostrava 10. února 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, 3. oddělení obecné kriminality, Dr. Martínka 1408/14, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, v trestní věci pod sp. zn. KRPT-232415/TČ-2025-070773
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
osobě: Jozsef BALOGH, nar. 27. 3. 1977, st. přísl. HUN, trv. bytem Lajaos Kosuth 8, Tatabanya, 2800, Maďarsko, možnost převzetí následující písemnosti:
usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu vydané dne 12. 9. 2025 pod č. j. KRPT-232415-12/TČ-2025-070773, vydané 3. oddělením obecné kriminality, Městské ředitelství policie Ostrava, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán 3. OOK, MŘP Ostrava nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na 3. oddělení obecné kriminality, MŘ Ostrava, Dr. Martínka 1408/14, 700 30 Ostrava, každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin, a to počínaje dnem 12. 2. 2026, po dobu 10 dní do 21. 2. 2026. Kontaktní telefon 974 726 312.
por. Bc. Petr Položany
komisař
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno dne: 12.02.2026
Sejmuto dne: 21.02.2026