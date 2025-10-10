Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Josef STEHLÍK
Č. j. KRPT-127676/TČ-2025-070413
Č. j. KRPT-127676-52/TČ-2025-070413 Kopřivnice 10. října 2025
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice, Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice v trestní věci pod č.j. KRPT-127676/TČ-2025-070413
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
Osobě: Josef STEHLÍK, nar. 10.03.1956, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 26.07.2025 vedené pod č.j.- KRPT-127676/TČ-2025-070413, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, Obvodním oddělením Kopřivnice, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Kopřivnice na adrese Kopřivnice 370, 742 21 Kopřivnice, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Ondřej Krutil , tel. 974 735 731, mail: ondrej.krutil@pcr.cz.
