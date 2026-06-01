Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost, Ján ŠAMKO
Č. j. KRPT-11248-84/TČ-2026-070413
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
obvodní oddělení Kopřivnice
Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice
Č. j. KRPT-11248-84/TČ-2026-070413 Kopřivnice 3. června 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost.
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice, Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice v trestní věci pod č.j. KRPT-11248/TČ-2026-070413
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
Osobě: Ján ŠAMKO, nar. 08.01.1964 v STROPKOV, trv. bytem Sezimova 436/5, 140 00 Praha-Nusle, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1,3 tr. řádu ze dne 22.04.2026 vedené pod č.j. KRPT-11248-77/TČ-2026-070413, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, Obvodním oddělením Kopřivnice, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu č. 365672061/0300.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný se již nenachází na adrese, kterou uvedl jako pobytovou a pro účely doručování a dále neuvedl žádnou novou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje a dále nebyl zjištěn na tuto osobu aktuální kontakt. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Kopřivnice na adrese Kopřivnice 370, 742 21 Kopřivnice, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Renata Bulová, tel. 974 735 731, mail: renata.bulova@pcr.cz.
nprap. Renata Bulová
vrchní inspektor
974 735 731 (785)
Vyvěšeno dne: 03.06.2026
Sejmuto dne : 14.06.2026