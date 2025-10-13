Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Jakub Kevin CHOCHOLA
Č. j. KRPT-184419-38/TČ-2025-070213
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Nošovice
Nošovice 155, 739 51 Nošovice
Č. j. KRPT-184419-38/TČ-2025-070213 Nošovice 13. října 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice, Nošovice 155, 739 51 Nošovice v trestní věci pod č.j. KRPT-184419/TČ-2025-070213.
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Jakub Kevin CHOCHOLA, nar. 08.06.1990 v Kolín, trv. bytem Karlovo náměstí č.p. 78, 280 02 Kolín, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 17.07.2025 vedené pod č.j. KRPT-184419-15/TČ-2025-070213, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Nošovice, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 08.09.2025 vedené pod č.j. KRPT-184419-34/TČ-2025-070213 vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Nošovice, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručeny veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Nošovice na adrese Nošovice 155, 739 51 Nošovice, a to do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
prap. Bc. Denis Nytra
inspektor
Tel.: +420 974 732 711
Email: krpt.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: n5hai7v
Vyvěšeno dne: 13.10.2025
Sejmuto dne: 23.10.2025