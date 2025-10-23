Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Ivan Holovnych
Č.j. KRPT-179296-28/TČ-2025-070721
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Městské ředitelství policie Ostrava
obvodní oddělení Poruba 2
Heyrovského 9, 708 00 Poruba
Č.j. KRPT-179296-28/TČ-2025-070721 Ostrava 23. října 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, v trestní věci pod č.j. KRPT-179296/TČ-2025-070721
oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Ivan Holovnych, nar. 17.09.1998, možnost převzetí následující písemnosti :
1) Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 12.července 2025 vedené pod č. j. KRPT-179296-8/TČ-2025-070721, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, městským ředitelstvím policie Ostrava, obvodním oddělením Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
2) Usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu ze dne 22.srpna 2025 vedené pod č. j. KRPT-179296-8/TČ-2025-070721, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, městským ředitelstvím policie Ostrava, obvodním oddělením Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, ve věci vydání zajištěných finančních prostředků z bankovního účtu..
3) Usnesení podle ustanovení § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu ze dne 23.října 2025 vedené pod č. j. KRPT-179296-28/TČ-2025-070721, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, městským ředitelstvím policie Ostrava, obvodním oddělením Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, ve věci vydání zajištěných finančních prostředků z bankovního účtu..
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Ostrava Poruba 2, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Bc. Milan Doležel, tel. 974727601, mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz.
prap. Bc. Milan Doležel
inspektor
Vyvěšeno dne: 23.10.2025
Sejmuto dne: 03.11.2025