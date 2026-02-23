Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Franko TURTÁK
Č. j. KRPT-69574-73/TČ-2025-070471
Č. j. KRPT-69574-73/TČ-2025-070471 Nový Jičín 13. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OOK SKPV Nový Jičín v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPT-69574/TČ-2025-070471:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Franko TURTÁK, nar. 15.09.1991, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a odst. 3 tr. řádu ze dne 12.03.2025 vedeném pod č. j. KRPT-KRPT-69574-12/TČ-2025-070414 ve věci zajištění finančních prostředků. Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný se již nezdržuje na uvedené doručovací adrese a v současné době není známo, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Oddělení obecné kriminality Policie ČR ÚO Nový Jičín, na adrese ul. Svatopluka Čecha 1727/11, Nový Jičín, a to každý pracovní den do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Vyřizuje:
por. Mgr. Josef Daněk
komisař
tel: 974735446
Vyvěšeno dne: 13.03.2026
Sejmuto dne: 23.02.2026