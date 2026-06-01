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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost Emina KHMARKA

Č. j. KRPT-219596-54/TČ-2025-070213 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Nošovice
Nošovice 155, 739 51 Nošovice

Č. j. KRPT-219596-54/TČ-2025-070213                                                                                              Nošovice 4. června 2026
                                                                                                                                                             ​Počet stran: 1

                                                                                        VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                                                          o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice, Nošovice 155, 739 51 Nošovice v trestní věci pod č.j. KRPT-219596/TČ-2025-070213.

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

Osobě: Emina KHMARKA (roz. KALIUZHNA), nar. 09.08.2001, st. přísl. UKR, trv. bytem Jílovská 425/29, 142 00 Praha-Lhotka, možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 12.05.2026 vedené pod č.j. KRPT-219596-52/TČ-2025-070213 vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Nošovice, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručeny veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Nošovice na adrese Nošovice 155, 739 51 Nošovice, a to do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne: 04.06.2026
Sejmuto dne: 14.06.2026

                                                                                                                                      prap. Bc. Denis Nytra
                                                                                                                                              inspektor
                                                                                                                                   Tel.: +420 974 732 711
                                                                                                                       Email: krpt.podatelna@policie.gov.cz
                                                                                                                                           ID DS: n5hai7v

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