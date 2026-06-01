Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost Emina KHMARKA
Č. j. KRPT-219596-54/TČ-2025-070213
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Nošovice
Nošovice 155, 739 51 Nošovice
Č. j. KRPT-219596-54/TČ-2025-070213 Nošovice 4. června 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice, Nošovice 155, 739 51 Nošovice v trestní věci pod č.j. KRPT-219596/TČ-2025-070213.
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Emina KHMARKA (roz. KALIUZHNA), nar. 09.08.2001, st. přísl. UKR, trv. bytem Jílovská 425/29, 142 00 Praha-Lhotka, možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu ze dne 12.05.2026 vedené pod č.j. KRPT-219596-52/TČ-2025-070213 vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Nošovice, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručeny veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Nošovice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Nošovice na adrese Nošovice 155, 739 51 Nošovice, a to do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
Vyvěšeno dne: 04.06.2026
Sejmuto dne: 14.06.2026
prap. Bc. Denis Nytra
inspektor
Tel.: +420 974 732 711
Email: krpt.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: n5hai7v