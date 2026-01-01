Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost-Denis Schidu
Č.j. KRPT-197264-41/TČ-2025-070721
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Městské ředitelství policie Ostrava
obvodní oddělení Poruba 2
eyrovského 9, 708 00 Poruba
Č.j. KRPT-197264-41/TČ-2025-070721 Ostrava 27. ledna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, v trestní věci pod č.j. KRPT-197264/TČ-2025-070721
oznamuje podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
Osobě: Denis Schidu, nar. 19.03.1978, možnost převzetí následující písemnosti :
1) Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 tr. řádu ze dne 27.ledna 2026 vedené pod č. j. KRPT-197264-41/TČ-2026-070721, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, městským ředitelstvím policie Ostrava, obvodním oddělením Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava Poruba, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Ostrava Poruba 2, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Ostrava Poruba 2, Heyrovského 9, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Bc. Milan Doležel, tel. 974727601, mail: krpt.podatelna@policie.gov.cz.
zpracoval
prap. Bc. Milan Doležel
inspekto
Vyvěšeno: 27. ledna 2026
Sejmuto: 6. února 2026