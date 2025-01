Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška o oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniel Oprisan

Č. j. KRPT-51920-47/TČ-2024-070214

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

územní odbor Frýdek-Místek

obvodní oddělení Frýdek-Místek

Hlavní 110, 738 02 Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-51920-47/TČ-2024-070214 Frýdek-Místek 8. ledna 2025

Počet stran: 1

Veřejná vyhláška

o oznámení o možnosti převzít písemnost



Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územního odboru Frýdek-Místek, obvodní oddělení policie ve Frýdku-Místku, ul. Hlavní 110, 73801 Frýdek-Místek, v trestní věci pod č.j. KRPT-51920/TČ-2024-070214

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád

Osobě: Daniel Oprisan nar. 28.06.1991 možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 159a odst. 5 tr. řádu ze dne 30.10.2024 vedené pod čj. KRPT-51920-45/TČ-2024-070214, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, Územním odborem Frýdek-Místek, Obvodním oddělením Frýdek-Místek, kterým byla věc podvodného jednání neznámého pachatele odložená.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řádu, doručená veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, Obvodní oddělení Frýdek-Místek nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení policie České republiky ve Frýdku-Místku, ul. Hlavní 110, 738 01 Frýdek-Místek, a to každý pracovní den do 07:00 hodin do 15:00 hodin do 10 dnů od zveřejnění tohoto oznámení.

Kontakt nprap. Vadim Mazur tel. 974732651, email. vadim.mazur@pcr.cz .

nprap. Vadim Mazur npor. Bc. Libor Staníček

Vrchní inspektor vedoucí oddělení

z r. por. Mgr. Martin Bula

Vyvěšeno dne: 08.01.2025

Sejmuto dne: 18.01.2025

