VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost Arsen Kozachko

Č. j. KRPT-40302-45/TČ-2026-070721 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Městské ředitelství policie Ostrava
obvodní oddělení Poruba 2
Heyrovského 9 
708 00 Ostrava Poruba

                                                                                               Ostrava Poruba 2. června 2026
Počet stran: 1

                                                                                          VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                                                                              o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava-Poruba, v trestní věci pod sp. zn. KRPT-40302/TČ-2026-070721,

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

fyzické osobě Arsen Kozachko, nar. 12.02.2003 v KYJEV, trv. bytem Blanenská 1281/25, 664 34 Kuřim, Česko, možnost převzetí následující písemnosti:

- Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 23.07.2025 vedené pod č.j. KRPT-40302-10/TČ-2026-070721, vydané policejním orgánem Městského ředitelství policie Ostrava, obvodním oddělením Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava-Poruba, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť Arsen Kozachko se v místě svého bydliště, ani na jiných známých adresách nezdržuje a písemnost mu není možné jiným způsobem doručit.

Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Poruba 2, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod., do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Miroslav Pšurný, tel. 974727611, e-mail: mrpo.oo.poruba2@pcr.cz.

vyvěšeno dne 2. června 2026
sejmuto dne 12. června 2026

nprap. Miroslav Pšurný
vrchní inspektor

