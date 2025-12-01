Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna OŠŤÁDALOVÁ
Č. j. KRPT-113980-62/TČ-2025-070481
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 879/3
741 11 Nový Jičín
Č. j. KRPT-113980-62/TČ-2025-070481 Nový Jičín 11. prosince 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-113980/TČ-2025-070481:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Anna OŠŤÁDALOVÁ, nar. 13.11.2000 v Nový Jičín, svobodná, doklad: 213281193, trv. bytem Sedlnice č. p. 56, 742 56 Sedlnice,
možnost převzetí následující písemnosti:
1) Usnesení podle ustanovení § 80 tr. řádu ze dne 11. prosince 2025 vedené pod č. j. KRPT-113980-60/TČ-2025-070481, ve věci uložení fin. prostředků do úschovy k Okresnímu soudu v Novém Jičíně
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná je osobou na pohybu, kdy se nezdržuje na adrese trvalého bydliště a ani na jiných k ní zjištěných adresách, kdy taktéž nebyla zjištěna žádná adresa na které by si jmenovaná vyzvedávala či přebírala poštovní zásilky. Jmenovaná nemá zřízenou datovou schránku. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou další doručovací adresy jmenované, na které by jí bylo možno písemnost doručit.
Adresát si může písemnost vyzvednout u policejního orgánu SKPV OHK ÚO Nový Jičín, a to v Novém Jičíně ulice Divadelní 879/3, Nový Jičín, a to každý pracovní den v době od 7:30 hod do 14:30 hod, a to do 5 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
nprap. Bc. Jan Vévoda
vrchní inspektor
tel: 974735347
jan.vevoda@pcr.cz
DS:n5hai7v
Vyvěšeno dne: 12.12.2025
Sejmuto dne: 19.12.2025