Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Andrii SHLIKAR
Č. j. KRPT-212954-26/TČ-2025-070481
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
oddělení hospodářské kriminality
Divadelní 879/3
741 11 Nový Jičín
Č. j. KRPT-212954-26/TČ-2025-070481 Nový Jičín 18. listopadu 2025
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost
K č. j. KRPT-212954/TČ-2025-070481
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, OHK SKPV Nový Jičín v trestním řízení č.j. KRPT-212954/TČ-2025-070481:
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobám:
Andrii SHLIKAR, nar. 25.03.2005, st. přísl. UKR, trv. bytem Školská čtvrť č. p. 1264, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Česko
možnost převzetí následující písemnosti:
1) Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 22.srpna 2024 vedené pod č. j. KRPT-212954-5/TČ-2025-070481, ve věci zajištění fin. prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť ke jmenovanému byly zjištěny adresy pobytu, kdy však na těch si písemnosti řádné nepřebírají a dle zjištění pol. orgánu se na těchto adresách již nezdržuje. Policejní orgán nemá k dispozici žádnou další doručovací adresu jmenovaného, na které by bylo možno písemnost doručit.
Adresát si může písemnost vyzvednout u policejního orgánu SKPV OHK ÚO Nový Jičín, a to v Novém Jičíně ulice Divadelní 879/3, Nový Jičín, a to každý pracovní den v době od 7:30 hod do 14:30 hod, a to do 5 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
nprap. Jan Vévoda
vrchní inspektor
tel: 974735347
jan.vevoda@pcr.cz
DS:n5hai7v
Vyvěšeno dne: 19.11.2025
Sejmuto dne: 26.11.2025