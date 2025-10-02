Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost – Anastasiia Vakhniuk
Č. j. KRPT-191701/TČ-2025-070413
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
obvodní oddělení Kopřivnice
Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice
Č. j. KRPT-191701/TČ-2025-070413 Kopřivnice 02.10.2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice, Štefánikova 370, 742 21 Kopřivnice v trestní věci pod č.j. KRPT-191701/‘TČ-2025-070413
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu,
Osobě: Anastasiia VAKHNIUK, nar. 18.02.1990 v SNIATYN, vdaná, st. přísl. UKR,, Česko možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 26.07.2025 vedené pod č.j.- KRPT-191701-7/TČ-2025-070413, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Nový Jičín, Obvodním oddělením Kopřivnice, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaná neuvedla žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Obvodní oddělení Kopřivnice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodní oddělení Kopřivnice na adrese Kopřivnice 370, 742 21 Kopřivnice, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Renata Bulová, tel. 974 735 731, mail: renata.bulova@pcr.cz.
nprap. Renata Bulová
vrchní inspektor
tel.: 974735731
email: krpt.podatelna@policie.gov.cz
datová schránka: n5hai7v
Vyvěšeno dne: 02.10.2025
Sejmuto dne: 12.10.2025