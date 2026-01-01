Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Ahmet BÖCEK
Č. j. KRPT-36981-41/ČJ-2025-070022
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor cizinecké policie
oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek
Rooseveltová 1864/37, Opava
Č. j. KRPT-36981-41/ČJ-2025-070022 Opava 8. ledna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
osobě Ahmet BÖCEK, nar. 01.01.1987, st. přísl. Turecko, možnost převzít písemnost
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 05.01.2026 vedené pod č.j. KRPT-36981-40/ČJ-2025-070022, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem cizinecké policie, oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, pracoviště Opava, ve věci správního řízení o správním vyhoštění.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.
Podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
Adresát má možnost si písemnost vyzvednout na Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, pracoviště Opava, ul. Rooseveltova 1864/37, 746 01 Opava, tel.: 974 737 800, a to každý pracovní den v době 07:00 - 15:00 hodin.
Oznámení je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na adrese https://policie.gov.cz.
nprap. Roman Hitl
vrchní inspektor
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)
Vyvěšeno: dne: 08.01.2026
Sejmuto dne: 23.01.2026