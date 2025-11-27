Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Ahmed Khris H ALMUTAIRI
Č. j. KRPT-160587-25/ČJ-2025-070022
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor cizinecké policie
oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek
Č. j. KRPT-160587-25/ČJ-2025-070022 Chotěbuz 27.11.2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. h) zákona číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci správního řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace (dále jen členských států EU a smluvních zemí) dle ust. §119 odst. 1 písm. b) bod 4 zák. č. 326/1999 Sb. s panem Ahmed Khris H ALMUTAIRI, nar. 04.07.1997,státní příslušnost SAU, trvale bytem Dammam, ul. Abdullah Ibn Al Mughirah 2821, Al Fursan, 323 24 Království Saudská Arábie
oznamuje
podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 18.11.2025 vedené pod č. j. KRPT-160587-45/ČJ-2025-070022 , vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, odborem cizinecké policie, oddělením pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek – Místek, pracoviště Chotěbuz. Tato písemnost je adresována shora uvedenému účastníku řízení.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.
Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
Adresát má možnost si písemnost vyzvednout na Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, na adrese: Beskydská 2061, Frýdek - Místek, tel. 974 721 831.
Vyvěšeno dne: 27.11.2025
Svěšeno dne: 12.12.2025
prap. Markéta Tolarová
inspektor
schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)